Cardiochirurgia | riconoscimento al Ruggi su interventi estremi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiinternazionale all’azienda ospedaliera universitariadi Salerno per l’attività e glidi‘estrema’. Nell’ambito dell’Aortic Symposium, il maggiore appuntamento mondiale del settore tenutosi a Boston in Usa a maggio, il reparto did’emergenza delè stato infatti indicato come eccellenza internazionale dal maggiore esperto riconosciuto in questo campo, il professor Joseph Baviaria della University of Pennsylvania. A sottolineare l’importanza dell’evento è Severino Iesu, direttore della Struttura complessa did’emergenza del. “L’Aortic symposium – spiega l’esperto – è l’evento mondiale più importante sulla chirurgia aortica, che è una ...