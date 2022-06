Amici 22, Michele Bravi sarà un nuovo professore? Ecco chi verrà sacrificato (Di martedì 14 giugno 2022) Il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi ne è sicuro: “Michele Bravi è pronto”, scrive, riportando ciò che assicurano fonti vicine al cantante. E stando ai rumors circolati con sempre maggiore insistenza negli scorsi giorni, sembra che sarà proprio Michele Bravi da domani – quando ricominceranno i provini per la prossima edizione di Amici 22 – a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto. Ma quale dei tre attuali prof di canto andrà a sostituire Bravi? Rudy Zerbi pare sia intoccabile, mentre non è lo stesso per Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini. A essere congedata pare sarà la speaker radiofonica, tranne se non sia la stessa Lorella Cuccarini a decidere di andare via, come sembra intenda fare. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 giugno 2022) Il quotidiano Il Messaggero in edicola oggi ne è sicuro: “è pronto”, scrive, riportando ciò che assicurano fonti vicine al cantante. E stando ai rumors circolati con sempre maggiore insistenza negli scorsi giorni, sembra cheproprioda domani – quando ricominceranno i provini per la prossima edizione di22 – a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto. Ma quale dei tre attuali prof di canto andrà a sostituire? Rudy Zerbi pare sia intoccabile, mentre non è lo stesso per Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini. A essere congedata parela speaker radiofonica, tranne se non sia la stessa Lorella Cuccarini a decidere di andare via, come sembra intenda fare. Dello stesso argomento potrebbe ...

