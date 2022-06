24 arresti a Palermo | estorsioni | gestione dello spaccio e delle feste rionali | rapine LE IMMAGINI DELLE INTERCETTAZIONI

(Di martedì 14 giugno 2022) Associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. Con queste accuse 3 palermitani sono fini aglidomiciliari e 21 in carcere. L’operazione, denominata “Navel” è stata condotta dai Carabinieri del R.O.S., con il supporto dei militari del Comando Provinciale di, del Nucleo Carabinieri Cinofili e del Nucleo Elicotteri. Al centroindagini gli assetti associativifamiglie di Villagrazia e Santa Maria di Gesù, che compongono lo storico mandamento protagonistapiù importanti vicende di cosa nostra palermitana. Secondo le indagini alcuni imprenditori, attivi nel settore della distribuzione alimentare e dei giochi e ...

I Carabinieri hanno arrestato 24 persone (21 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 3 deglidomiciliari) ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento ...Mafia: blitz contro storico mandamento a, 24Colpo al mandamento palermitano di Santa Maria di Gesu' - Villagrazia, a. Ventiquattro le misure cautelari - 21 in carcere e 3 ...I Carabinieri del R.O.S., con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Palermo, del Nucleo Carabinieri Cinofili e del Nucleo Elicotteri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia ca ...Gli indagati nell’operazione antimafia a Santa Maria di Gesù dei carabinieri del Ros: in carcere sono stati portati i palermitani Giovanni Adelfio, 58 anni, Mario Adelfio, 65 anni, Salvatore Adelfio, ...