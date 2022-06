Vittoria annegata a Torre Annunziata, la mamma indagata per abbandono di minore. Nessuna irregolarità da parte dello stabilimento (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpicino di Vittoria, la bimba di 5 anni morta annegata sabato pomeriggio sul litorale oplontino. La Procura di Torre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia sul corpicino di, la bimba di 5 anni mortasabato pomeriggio sul litorale oplontino. La Procura di...

Pubblicità

chil_q : TORRE ANNUNZIATA, BAMBINA MORTA ANNEGATA IN MARE: VITTORIA AVEVA 5 ANNI, ERA IN SPIAGGIA CON LA MAMMA Ore di appre… - Gazzettino : Vittoria annegata a Torre Annunziata, la mamma indagata per abbandono di minore. Nessuna irregolarità da parte dell… - francobus100 : Bambina morta annegata a Torre Annunziata, la mamma di Vittoria indagata per abbandono di minore - ilmessaggeroit : Vittoria annegata a Torre Annunziata, la mamma indagata per abbandono di minore. Nessuna irregolarità da parte dell… - infoitinterno : Bambina morta annegata a Torre Annunziata, la mamma di Vittoria indagata per abbandono di minore -