Vestiti: come renderli morbidi senza ammorbidente (Di lunedì 13 giugno 2022) Sapete che esiste un modo per lavare i panni ed averli morbidi senza usare l’ammorbidente? Scopriamo insieme qual è il trucco. La morbidezza dei panni viene data dall’utilizzo dell’ammorbidente. In commercio se ne trovano molti, tutti diversi fra loro. Molti di essi sono ricchi di sostanze chimiche, che possono risultare se utilizzate troppo a lungo, dannosi sia per noi che indossiamo i capi lavati con essi, sia per l’ambiente. Aceto bianco: puoi utilizzarlo anche come ammorbidente (Pixabay)Per questo motivo, c’è molta richiesta di ammorbidenti naturali. Esiste un modo, però, per lavare i nostri capi con un ingrediente in particolare, che dona la morbidezza e quel profumo che si ama molto. Viene spesso utilizzato anche per la pulizia della nostra casa, dato che è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Sapete che esiste un modo per lavare i panni ed averliusare l’? Scopriamo insieme qual è il trucco. La morbidezza dei panni viene data dall’utilizzo dell’. In commercio se ne trovano molti, tutti diversi fra loro. Molti di essi sono ricchi di sostanze chimiche, che possono risultare se utilizzate troppo a lungo, dannosi sia per noi che indossiamo i capi lavati con essi, sia per l’ambiente. Aceto bianco: puoi utilizzarlo anche(Pixabay)Per questo motivo, c’è molta richiesta di ammorbidenti naturali. Esiste un modo, però, per lavare i nostri capi con un ingrediente in particolare, che dona la morbidezza e quel profumo che si ama molto. Viene spesso utilizzato anche per la pulizia della nostra casa, dato che è ...

Pubblicità

marini_samuele : RT @Vince7914: Facciamo una manifestazione noi maschi etero senza offendere nessuno scendiamo in piazza vestiti come ci vestiamo normalment… - nervosetta : io non capisco quelle persone che in casa stanno vestite come se dovessero uscire, truccate e con le scarpe io in c… - iusdatumsceleri : Facciamo una manifestazione noi maschi etero senza offendere nessuno scendiamo in piazza vestiti come ci vestiamo n… - Frances04012541 : RT @Vince7914: Facciamo una manifestazione noi maschi etero senza offendere nessuno scendiamo in piazza vestiti come ci vestiamo normalment… - Agato26251952 : RT @Vince7914: Facciamo una manifestazione noi maschi etero senza offendere nessuno scendiamo in piazza vestiti come ci vestiamo normalment… -