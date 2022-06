Ultime Notizie – Comunali Palermo, Lagalla: “Grazie agli elettori che mi hanno scelto come sindaco” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Consentitemi di ringraziare gli elettori che hanno deciso di sostenere le liste del centrodestra assegnandomi il ruolo di sindaco di questa città“. Così Roberto Lagalla parlando in conferenza stampa a Palermo ufficializza la sua vittoria al primo turno delle amministrative. “Certo – ammette il candidato di centrodestra – c’è stata una forte astensione che, tanto in Italia quanto a Palermo, lascia pensare. Qui c’è stata anche la coincidenza con la partita che ha visto la promozione del Palermo in serie B e la chiusura di alcune sezioni elettorali che hanno aperto solo nel pomeriggio quando sono stati trovati i rimpiazzi ai presidenti di seggio. Cominceremo subito a lavorare, con la maggioranza e l’opposizione, sui tanti problemi di questa città a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Consentitemi di ringraziare glichedeciso di sostenere le liste del centrodestra assegnandomi il ruolo didi questa città“. Così Robertoparlando in conferenza stampa aufficializza la sua vittoria al primo turno delle amministrative. “Certo – ammette il candidato di centrodestra – c’è stata una forte astensione che, tanto in Italia quanto a, lascia pensare. Qui c’è stata anche la coincidenza con la partita che ha visto la promozione delin serie B e la chiusura di alcune sezioni elettorali cheaperto solo nel pomeriggio quando sono stati trovati i rimpiazzi ai presidenti di seggio. Cominceremo subito a lavorare, con la maggioranza e l’opposizione, sui tanti problemi di questa città a ...

