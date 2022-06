Omicron 5 | l’incubo Covid continua E i vaccini…

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo circa due mesi consecutivi di sollievo, il numero di contagi e i morti tornano ad aumentare in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, i pazienti positivi sono circa 30.000 in più rispetto alla settimana precedente, mentre i morti sono 73 in più. In totale il bilancio evidenza 144.333 nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +26,14% rispetto ai 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno e +7,55 sui 134.202 del 23-29 maggio. Nella settimana 6-12 giugno ci sono stati 453 morti, +19,21% rispetto ai 380 del 30 maggio-5 giugno. Una risalita che potrebbe confermare l’arrivo anche in Italia della variante BA.5, chiamata anche5, che si presenta molto più contagiosa ma non più grave delle altre. Identificata ad inizio aprile dai ricercatori di Botsuana e Sudafrica,5, insieme a4, sembra essere nata ...