MotoGP, Fabio Quartararo: “La forma di Espargarò sorprende più delle difficoltà di Bagnaia. Spero torni il vero Marquez” (Di lunedì 13 giugno 2022) Fabio Quartararo sta progressivamente prendendo il volo nella classifica generale del Mondiale di MotoGP. Dopo aver vinto il titolo nel 2021, il ventitreenne francese ha posto le basi per conquistare l’Iride anche nel 2022. Il transalpino appare su una nuvola, perché oltre agli ottimi risultati ha trovato stabilità in ottica futura, decidendo di restare in Yamaha almeno sino al 2024. Essendo l’uomo del momento, è stato intervistato dalla testata motorsport.com. Durante il colloquio, El Diablo ha espresso una serie di concetti che meritano di essere riportati. Eccoli. Sul rinnovo del contratto Fabio ha detto “di essere contento di poter proseguire altri due anni con Yamaha, penso si possano fare grandi cose assieme. Ho deciso di rinnovare dopo aver contemplato tutte le opzioni. Ho valutato l’ipotesi di cambiare team ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)sta progressivamente prendendo il volo nella classifica generale del Mondiale di. Dopo aver vinto il titolo nel 2021, il ventitreenne francese ha posto le basi per conquistare l’Iride anche nel 2022. Il transalpino appare su una nuvola, perché oltre agli ottimi risultati ha trovato stabilità in ottica futura, decidendo di restare in Yamaha almeno sino al 2024. Essendo l’uomo del momento, è stato intervistato dalla testata motorsport.com. Durante il colloquio, El Diablo ha espresso una serie di concetti che meritano di essere riportati. Eccoli. Sul rinnovo del contrattoha detto “di essere contento di poter proseguire altri due anni con Yamaha, penso si possano fare grandi cose assieme. Ho deciso di rinnovare dopo aver contemplato tutte le opzioni. Ho valutato l’ipotesi di cambiare team ...

Pubblicità

an_gy2289 : @MotoGP_ESPN Fabio e' un fenomeno!?? ti adoro?? - ApparelMotors : FABIO QUARTARARO YAMAHA MONSTER MOTOGP 2022 MODEL MOTORBIKE LEATHERS SUIT - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: MOTOGP IN EBOLLIZIONE - Alex Rins vicino ad un accordo con Aprilia RNF per la prossima stagione MotoGP. Yamaha focalizza l… - an_gy2289 : @MotoGP @pramacracing @88jorgemartin @JohannZarco1 Fabio sei un grande! Ti adoro!?? - corsedimoto : MOTOGP IN EBOLLIZIONE - Alex Rins vicino ad un accordo con Aprilia RNF per la prossima stagione MotoGP. Yamaha foca… -