Milan in vendita, "opacità nel passaggio a RedBird": socio di Elliott si dimette dal cda rossonero e minaccia una causa in tribunale (Di lunedì 13 giugno 2022) Se non è un ostacolo – perché da casa Milan assicurano che l'affare non è in discussione -, certo è un altro nodo da sciogliere della tanto chiacchierata, ufficializzata ma non ancora conclusa cessione del Milan a RedBird. Salvatore Cerchione, socio di minoranza di Elliott nel club rossonero, si è dimesso in polemica dal Cda e minaccia una causa in tribunale, denunciando "opacità nel processo di vendita". A inizio giugno, il Milan è passato di mano, con la cessione a un altro fondo americano, RedBird di Gerry Cardinale, per una cifra complessiva intorno a 1,2 miliardi di euro. Le firme sono state seguite dallo scoop de La Verità, che ha rivelato come l'accordo ...

