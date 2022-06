Juve, che fai con tutti i prestiti? Da Demiral a Ramsey e Fagioli, le scelte (Di lunedì 13 giugno 2022) L'exploit del Palermo ha riportato il profilo di Brunori alla ribalta, il club rosanero proverà a riscattarlo o almeno a trattenerlo.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) L'exploit del Palermo ha riportato il profilo di Brunori alla ribalta, il club rosanero proverà a riscattarlo o almeno a trattenerlo....

Pubblicità

GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - romeoagresti : ??Confermatissimo il rinnovo di #DeSciglio, che ha già firmato da giorni. ?? #Juve-#Fagioli: incontro con gli agent… - cmdotcom : #Juve mania: basta perdere tempo dietro a #DiMaria, serve un aut aut. #Pogba , non dire gatto se non ce l'hai nel s… - fadebellis : @OssimoroJu29ro @Bea_Mary84 @__turandot_ @domthewizard @EpyAle Cazzo te ne frega della Champions, visto che la Juve gioca solo i gironi? ?????? - ilciccio67 : @Maurogu68 @beacolombo_bc A me basta che vada via, dove interessa pochissimo. Il fatto che vada all'inter a prender… -