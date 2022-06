Il messaggino della Red Bull a Perez: a Gp in corso, questa roba. Verstappen, ma con che faccia esulta? | Guarda (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il team radio del team che ha chiesto di far passare Verstappen? È stata la chiamata giusta, a quel punto Max era davanti. Su questa pista tutto può accadere, alla fine siamo riusciti a fare un uno-due, è un ottimo risultato per il team". Sergio Pérez gioca di squadra stavolta, dopo le critiche lanciate al team post-Barcellona, per la mancata terza sosta che lo avrebbe proiettato di fronte a Verstappen. Anche a Baku, il messicano ha dovuto lasciar passare il suo compagno di team, che ora ha creato il divario in classifica Piloti su Charles Leclerc, tradito anche stavolta dal motore come al Montmeló: 150 per il Campione 2021 della Red Bull, 116 per il monegasco, che ora ha perso la seconda posizione per lasciarla al Checo Pérez (129). Pérez: "Peccato, perso la chance dopo la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) "Il team radio del team che ha chiesto di far passare? È stata la chiamata giusta, a quel punto Max era davanti. Supista tutto può accadere, alla fine siamo riusciti a fare un uno-due, è un ottimo risultato per il team". Sergio Pérez gioca di squadra stavolta, dopo le critiche lanciate al team post-Barcellona, per la mancata terza sosta che lo avrebbe proiettato di fronte a. Anche a Baku, il messicano ha dovuto lasciar passare il suo compagno di team, che ora ha creato il divario in classifica Piloti su Charles Leclerc, tradito anche stavolta dal motore come al Montmeló: 150 per il Campione 2021Red, 116 per il monegasco, che ora ha perso la seconda posizione per lasciarla al Checo Pérez (129). Pérez: "Peccato, perso la chance dopo la prima ...

