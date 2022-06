(Di lunedì 13 giugno 2022)il prossimo anno tornerà con una nuova edizione., ildurante la prova del Genodrome, ha così rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Era il 17 aprile del 2019 quando l’uomo cadde dai rulli ferendosi gravemente ed a distanza di tre anni ha raccontato com’è cambiata ora la sua vita. “Verso le 11 del mattino sono andato presso gli studi televisivi della Titanus per la registrazione della trasmissione. Avevo condiviso, come sempre, con Simone il figlio, ndr e Sabrina la moglie, ndr quest’avventura. Pensavo di passare una serata diversa e divertirmi. Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere ...

borg_gio : RGabriele Marchetti: «Io tetraplegico dopo “Ciao Darwin”. Bonolis? Non mi ha mai cercato» - isadoralarosa : RT @Adnkronos: Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a 'Ciao Darwin' che lo ha reso tetraplegico, racconta la s… - Adnkronos : Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a 'Ciao Darwin' che lo ha reso tetraplegico, racc… - BITCHYFit : Gabriele Marchetti: il concorrente rimasto paralizzato dopo Ciao Darwin rompe il silenzio - oggisettimanale : Gabriele #Marchetti è diventato tetraplegico tre anni fa, mentre partecipava a #CiaoDarwin. Oggi racconta: 'Paolo… -

è il concorrente di Ciao Darwin vittima di un incidente durante lo svolgimento di uno dei giochi più amati del programma condotto da Paolo Bonolis, il genodrome. Era una sorta di ...Costretto su una sedia a rotelle per tutta la vita dopo l'incidente in tv., l'uomo rimasto tetraplegico dopo una caduta rovinosa nell'aprile del 2019 nel gioco 'Genodrome' durante la trasmissione condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis 'Ciao Darwin' (il ...Gabriele Marchetti, ex concorrente di Ciao Darwin racconta la verità dopo tre anni Ciao Darwin è uno dei programmi più visti di ...La sua vita è cambiata da quel tragico 17 aprile del 2019. Ora le giornate di Gabriele Marchetti sono una routine fatta di noia e ore che non passano perché non può far ...