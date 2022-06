Exit poll | il centrodestra verso la vittoria al primo turno con Lagalla e Bucci a Palermo e Genova

Pubblicità

Leggi anche Referendum giustizia, il 'Partito dei Pm' affossa i 5 quesiti: affluenza ferma sotto il 21% Elezioni comunali,a Palermo e Genova con centrodestra vincente al primo turno: ...Catanzaro A Catanzaro, glivedono in testa Valerio Donato (Forza Italia - Lega) con il 40 - 44 per cento, seguito da Nicola Fiorita (Partito democratico - Movimento 5 stelle) con il 31 - 35 ...Condividi questo articolo:Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Tra le grandi città a L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma abbiamo scelto la strada più difficile per le amministrative: fare un terzo polo lontan ...Roma – Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Genova e Palermo il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno con Marco Bucci (51-55%) e Roberto Lagalla (43-47%).