Elezioni a Messina | Basile verso la vittoria al primo turno

leone52641 : RT @MFerraglioni: I risultati parziali del Movimento5Stelle rispetto le scorse elezioni. Catanzaro 3,2% (3,6) Genova 4,5% (18,4) L'Aquila… - MFerraglioni : I risultati parziali del Movimento5Stelle rispetto le scorse elezioni. Catanzaro 3,2% (3,6) Genova 4,5% (18,4) L'… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Italia #Amministrative #Sicilia #Messina 40 sezioni scrutinate su 253: Federico #Basile: 46,32% Maurizio #Cro… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Sicilia #Messina 40 sezioni scrutinate su 253: Federico #Basile: 46,32% Maurizi… - AttentoAlTweet : Chissà se @FrancescoDeDom5 ritenterà a presentarsi come candidato sindaco per le prossime elezioni. Visti meritati… -

... "Politica non si fa con i selfie" Non sorridono al Movimento 5 Stelle queste... Male anche nelle ormai 'ex' roccaforti del Sud come Palermo (7%) e. Per non parlare di Parma, dove il ..., dove tutto cominciò nel 2012 con la traversata a nuoto dello stretto di Beppe Grillo, si viaggia sul 3%. A Taranto, due ore di macchina dalla sua Volturara Appula, l'effetto Conte non va ...Non sorridono al Movimento 5 Stelle queste elezioni amministrative ... Male anche nelle ormai ‘ex’ roccaforti del Sud come Palermo (7%) e Messina. Per non parlare di Parma, dove il Movimento ha scelto ...Prime interviste da neo sindaco di Messina Federico Basile, mentre proseguono senza sosta i festeggiamenti a piazza Duomo tra fuochi d'artificio e magliette a tema.