Covid oggi Cina, cluster 'feroce' in centro a Pechino (Di lunedì 13 giugno 2022) Pechino, 13 giu. (Adnkronos) - In Cina test di massa contro il coronavirus nel distretto più popoloso di Pechino, quello di Chaoyang, a causa di una ''feroce'' epidemia nell'area, come ha riferito il portavoce dell'amministratore locale Xu Hejian in una conferenza stampa. Da oggi e per tre giorni la popolazione locale sarà quindi sottoposta al test per il Covid-19, come ha spiegato la commissione sanitaria municipale. La decisione è stata presa dopo che da giovedì a ieri sono stati diagnosticati 166 ''infezioni a grappolo'' legate al bar di un supermercato, a Chaoyang. Di questi casi, 145 erano clienti del bar. Ieri sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 asintomatici. ''Al momento esiste ancora il rischio di un'ulteriore diffusione. Il compito più urgente al momento è ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022), 13 giu. (Adnkronos) - Intest di massa contro il coronavirus nel distretto più popoloso di, quello di Chaoyang, a causa di una '''' epidemia nell'area, come ha riferito il portavoce dell'amministratore locale Xu Hejian in una conferenza stampa. Dae per tre giorni la popolazione locale sarà quindi sottoposta al test per il-19, come ha spiegato la commissione sanitaria municipale. La decisione è stata presa dopo che da giovedì a ieri sono stati diagnosticati 166 ''infezioni a grappolo'' legate al bar di un supermercato, a Chaoyang. Di questi casi, 145 erano clienti del bar. Ieri sono stati confermati 29 casi a trasmissione locale e 22 asintomatici. ''Al momento esiste ancora il rischio di un'ulteriore diffusione. Il compito più urgente al momento è ...

