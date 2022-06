Concorso straordinario bis, nella prova orale ci sarà anche la parte in inglese. Ecco i quadri di riferimento (Di lunedì 13 giugno 2022) Concorso straordinario bis di cui all'art. 59 comma 9bis del Dl 73/2021: finalmente prende concretezza la procedura che ha l'obiettivo di coprire i posti rimasti scoperti dalle assunzioni del 2021/22. Si tratta di circa 14.000 posti, solo per la secondaria di primo e secondo grado. Il Concorso è riservato a docenti che possono vantare 3 anni di servizio negli ultimi cinque nella scuola statale, di cui uno specifico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022)bis di cui all'art. 59 comma 9bis del Dl 73/2021: finalmente prende concretezza la procedura che ha l'obiettivo di coprire i posti rimasti scoperti dalle assunzioni del 2021/22. Si tratta di circa 14.000 posti, solo per la secondaria di primo e secondo grado. Ilè riservato a docenti che possono vantare 3 anni di servizio negli ultimi cinquescuola statale, di cui uno specifico. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso straordinario bis, nella prova orale ci sarà anche la parte in inglese. Ecco i quadri di riferimento - ProDocente : Concorso straordinario bis: gli anni di servizio su sostegno validi per l’accesso, ma non danno punteggio - orizzontescuola : Concorso straordinario bis: gli anni di servizio su sostegno validi per l’accesso, ma non danno punteggio - ProDocente : Concorso straordinario, ci siamo. Cosa studiare per la prova unica? DIRETTA 13/06 ore 16 - cheremone : “con la presente sono a chiedere un’informazione circa i requisiti d’accesso al concorso straordinario bis” -