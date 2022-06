Con il bonus famiglia fibra Tim e PC Onda Oliver Plus a 29 | 90€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Con ilrivolta agli utenti con un ISEE inferiore ai 20.000€ hai laTim a 21,90 (quindi Internet illimitato fino a 1 Giga e linea di casa con chiamate a consumo) ed il PCad 8€ per un totale di 29,90€ mensili. L’importo di 21,90€/mese è da intendersi con domiciliazione e conto online e include il contributo di attivazione (10€/mese x 24 mesi). Il(sconto di 3€/mese sul canone mensile dell’offerta) è riservato ai nuovi clienti TIM per attivazioni entro il 30 luglio 2022. Ilnon sarà applicato in caso di attivazione dell’offerta Premium Base ADSL. Tim offerte fisso Tariffedi Windtre con Amazon Prime gratis...