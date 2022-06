Comunali 2022, tutti i risultati (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato alle 14 lo spoglio dei voti del primo turno delle elezioni amministrative dei 971comuni italiani chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Amministrative sotto tono con un’affluenza alle urne che si è fermata al 54,72% contro il 60% delle elezioni precedenti. E’ andata peggio al referendum sulla giustizia che non ha raggiunto il quorum e ha registrato un’adesione del 20,8% (per i 5 quesiti a dominare è il sì). Dopo la seconda proiezione sul 16% dei seggi il centrodestra vincerebbe al primo turno a L’Aquila, Genova e Palermo. A Palermo Roberto Lagalla (centrodestra) con il 45,7% avrebbe già ipotecato al primo turno la poltrona di nuovo sindaco. Fabio Miceli (centrosinistra) resta fermo al 27,4%. Al momento la copertura campione è del 18%. Il candidato di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli è al 15,8%, Rita Barbera di Potere al Popolo al 5,6%. Altri candidati sono al 5,5%. A ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato alle 14 lo spoglio dei voti del primo turno delle elezioni amministrative dei 971comuni italiani chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. Amministrative sotto tono con un’affluenza alle urne che si è fermata al 54,72% contro il 60% delle elezioni precedenti. E’ andata peggio al referendum sulla giustizia che non ha raggiunto il quorum e ha registrato un’adesione del 20,8% (per i 5 quesiti a dominare è il sì). Dopo la seconda proiezione sul 16% dei seggi il centrodestra vincerebbe al primo turno a L’Aquila, Genova e Palermo. A Palermo Roberto Lagalla (centrodestra) con il 45,7% avrebbe già ipotecato al primo turno la poltrona di nuovo sindaco. Fabio Miceli (centrosinistra) resta fermo al 27,4%. Al momento la copertura campione è del 18%. Il candidato di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli è al 15,8%, Rita Barbera di Potere al Popolo al 5,6%. Altri candidati sono al 5,5%. A ...

