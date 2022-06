Ce l' ha fatta l' olivastro millenario bruciato l' estate scorsa in Sardegna

Leggi su agi

(Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - A fine marzo sembrava spacciato. All'inizio della primavera ncora non dava segni di vita l'di 'Sa Tanca Manna' a Cuglieri (Oristano),dall'incendio che a fine luglio 2021 aveva devastato l'Oristanese e, in particolare, il Montiferru. Ma ora sono apparsi i primi germogli, tre polloni di oltre 40 centimetri spuntati dalle radici, come certificato dal direttore dell'Orto botanico dell'universita' di Cagliari, Gianluigi Bacchetta, che l'aveva constatato i gravi danni subiti dalla pianta. Le immagini di questo esempio di archeologia botanica, con un fusto di 10 metri, straziato dalle fiamme, l'avevano trasformato in uno dei simboli della tragedia, soprattutto ambientale, che si era abbattuta su quella parte di...