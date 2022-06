Camorra, morto in carcere il boss Cosimo Di Lauro: aveva 48 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ morto Cosimo Di Lauro, ex boss dell’omonimo clan camorristico. Di Lauro aveva 48 anni ed era detenuto al 41 bis nel carcere di Milano Opera. La notizia del decesso è stata appresa dal difensore di Cosimo Di Lauro, avvocato Saverio Senese, che questa mattina ha ricevuto una pec dal penitenziario milanese. Cosimo Di Lauro era il primo figlio di Paolo Di Lauro, storico capoclan detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui in carcere dove sta scontando tre ergastoli e detenuto in regime di 41 bis. Cosimo Di Lauro era stato arrestato nel 2005 e condannato a sua volta all’ergastolo. Fu protagonista della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – E’Di, exdell’omonimo clan camorristico. Di48ed era detenuto al 41 bis neldi Milano Opera. La notizia del decesso è stata appresa dal difensore diDi, avvocato Saverio Senese, che questa mattina ha ricevuto una pec dal penitenziario milanese.Diera il primo figlio di Paolo Di, storico capoclan detto “Ciruzzo ‘o milionario”, anche lui indove sta scontando tre ergastoli e detenuto in regime di 41 bis.Diera stato arrestato nel 2005 e condannato a sua volta all’ergastolo. Fu protagonista della ...

Pubblicità

fisco24_info : Camorra: Cosimo Di Lauro morto in carcere a Milano: Detenuto al 41bis, diede vita alla prima faida di Scampia - lifestyleblogit : Camorra, morto in carcere il boss Cosimo Di Lauro: aveva 48 anni - - ledicoladelsud : Camorra, morto in carcere il boss Cosimo Di Lauro: aveva 48 anni - zazoomblog : Camorra: morto in carcere a Milano il boss Cosimo Di Lauro - #Camorra: #morto #carcere #Milano… - fisco24_info : Camorra, morto in carcere il boss Cosimo Di Lauro: aveva 48 anni: (Adnkronos) - Figlio di Paolo, detto Ciruzzo 'O M… -