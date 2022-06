Buffon | «Detesto il politicamente corretto La Juve è al centro di tanti scandali perché fa più rumore»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 giugno 2022) Gianluigiintervistato da France Football. Prendiamo qualche domanda dal penultimo numero del mensile. Dopo il colpo di testa di Zidane a Materazzi durante la finale dei Mondiali del 2006, cosa ha detto all’arbitro Horacio Elizondo? Niente! Quando ho visto quel che era successo, l’ho segnalato con grida e grandi gesti al guardalinee, in modo molto spontaneo. In quel momento mi aspettavo tutto tranne quello che è successo, è stato davvero sorprendente. Per noi, è stata una grande chance vista la piega che stava prendendo la partita. “Zizou” era in forma incredibile e poteva cambiare il match. È una partita che abbiamo giocato nel miglior modo possibile, la Francia era molto forte, probabilmente la più forte, bastava vedere il loro cammino. Solo una squadra con la nostra mentalità poteva vincere. Cosa odi di più del mondo del calcio? I luoghi comuni. Questo vale ...