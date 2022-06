Acli Roma: Ostia, due unità mobili grazie a ‘Girovagando’ (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – Domani a partire dalle ore 17, si terrà presso il Parco Pietro Rosa di Ostia, in Viale della Pineta di Ostia 46, l’Open Day di presentazione alla cittadinanza del progetto “Girovagando”, promosso da Assistenza e Territorio società cooperativa sociale onlus, dalle Acli di Roma e provincia e da Allegra Banderuola onlus. Il progetto, che si rivolge ai ragazzi a partire dagli 8 anni, ha come obiettivo quello di promuovere un nuovo modello di aggregazione che consiste nell’ “andare fuori” per incontrare i minori nel proprio ambiente e per attivare un ascolto attivo che possa permettere di raggiungere un buon livello di comprensione, che può mancare nelle situazioni più strutturate. Girovagando ha già preso il via nel mese di maggio con la presenza sul litorale e nell’entroterra di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)– Domani a partire dalle ore 17, si terrà presso il Parco Pietro Rosa di, in Viale della Pineta di46, l’Open Day di presentazione alla cittadinanza del progetto “Girovagando”, promosso da Assistenza e Territorio società cooperativa sociale onlus, dalledie provincia e da Allegra Banderuola onlus. Il progetto, che si rivolge ai ragazzi a partire dagli 8 anni, ha come obiettivo quello di promuovere un nuovo modello di aggregazione che consiste nell’ “andare fuori” per incontrare i minori nel proprio ambiente e per attivare un ascolto attivo che possa permettere di raggiungere un buon livello di comprensione, che può mancare nelle situazioni più strutturate. Girovagando ha già preso il via nel mese di maggio con la presenza sul litorale e nell’entroterra di ...

