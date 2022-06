Via all'Election Day. Caos a Palermo dove molti scrutatori e presidenti hanno dato forfait (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. È l'Election day per i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali si vota in 978 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L'Aquila) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26 giugno sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila abitanti, laddove nessun candidato sindaco sarà riuscito a superare la soglia del 50% piu' ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Tutto in un giorno. Dalle 7 del mattino alle 11 di sera. È l'day per i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali e per il rinnovo di quasi mille amministrazioni comunali. Gli italiani chiamati alle urne per le amministrative sono più di 8,8 milioni. Per i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali si vota in 978 Comuni. Di questi, quattro sono capoluoghi di Regione (Genova,, Catanzaro e L'Aquila) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo). Il 26 giugno sono in programma i ballottaggi nei Comuni con oltre 15mila abitanti, ladnessun candisindaco sarà riuscito a superare la soglia del 50% piu' ...

borghi_claudio : Controllate la tessera elettorale. Se non la trovate o se non ha più spazio per i timbri andate all'ufficio elettor… - GiovaQuez : Secondo Bloomberg la Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status… - petergomezblog : Comunali, la denuncia di Morra: “Impresentabili? Nessun partito ha consegnato le liste dei candidati all’Antimafia… - FratellidItalia : RT @F_Scoccimarro: ???? Lo sport nel cuore di #Trieste. ????? Assieme all'amico Ruggero Poli abbiamo dato il via al 77° Giro di San Giacomo,… - xposeidone : RT @borghi_claudio: Controllate la tessera elettorale. Se non la trovate o se non ha più spazio per i timbri andate all'ufficio elettorale… -