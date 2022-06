Stabilito che non si può umiliare Putin, Zelensky possiamo umiliarlo? (Di domenica 12 giugno 2022) Non si può arrivare a un cessate il fuoco umiliando l'ambizione degli ucraini all’indipendenza nazionale e all’integrità territoriale. Bisogna essere realisti, certo, ma a patto di non concedere a Putin il raggiungimento delle sue ossessioni Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 giugno 2022) Non si può arrivare a un cessate il fuoco umiliando l'ambizione degli ucraini all’indipendenza nazionale e all’integrità territoriale. Bisogna essere realisti, certo, ma a patto di non concedere ail raggiungimento delle sue ossessioni

