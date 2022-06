"Solo il popolo può cambiare la giustizia". Calderoli invita a votare il referendum (Di domenica 12 giugno 2022) «Finalmente, dopo che un Parlamento si è dimostrato pavido, incapace di modificare il mondo della giustizia, il popolo diventa legislatore». Non ha dubbi sull'importanza dell'appuntamento odierno il senatore della Lega e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Roberto Calderoli.Senatore Calderoli, entriamo nel merito dei quesiti referendari. «Per quanto riguarda quello sulla modalità elettiva del Consiglio superiore della magistratura, pensiamo che rimuovendo la sottoscrizione da 25 a 50 firme per la presentazione delle candidature si consenta a qualunque magistrato di potersi candidare in modo autonomo. L'obiettivo è avere membri del Csm indipendenti dalle correnti e dai partiti».C'è, inoltre, il quesito della valutazione di professionalità dei magistrati. «Il giudizio sui magistrati, nei Consigli giudiziari, ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) «Finalmente, dopo che un Parlamento si è dimostrato pavido, incapace di modificare il mondo della, ildiventa legislatore». Non ha dubbi sull'importanza dell'appuntamento odierno il senatore della Lega e vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama, Roberto.Senatore, entriamo nel merito dei quesiti referendari. «Per quanto riguarda quello sulla modalità elettiva del Consiglio superiore della magistratura, pensiamo che rimuovendo la sottoscrizione da 25 a 50 firme per la presentazione delle candidature si consenta a qualunque magistrato di potersi candidare in modo autonomo. L'obiettivo è avere membri del Csm indipendenti dalle correnti e dai partiti».C'è, inoltre, il quesito della valutazione di professionalità dei magistrati. «Il giudizio sui magistrati, nei Consigli giudiziari, ...

