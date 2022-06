Seggi aperti per i 5 referendum e per la scelta di 17 sindaci bergamaschi: tutte le info sul voto (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per l’election day, anche in terra bergamasca. Oggi, domenica 12 giugno, si vota per eleggere i sindaci e rinnovare le amministrazioni di 17 Comuni. E, in contemporanea, per i cinque referendum sulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte costituzionale. Una data, quella del 12 giugno, scelta non a caso: i Seggi, aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, si allestiscono nelle scuole, chiuse dopo il suono dell’ultima campanella. Se l’emergenza Covid non preoccupa come qualche mese fa, per accedere alle urne e votare resta “fortemente raccomandata” la mascherina. Sta poi alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune basilari regole di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al Seggio in caso di sintomatologia ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) Tutto pronto per l’election day, anche in terra bergamasca. Oggi, domenica 12 giugno, si vota per eleggere ie rinnovare le amministrazioni di 17 Comuni. E, in contemporanea, per i cinquesulla giustizia che hanno avuto il via libera dalla Corte costituzionale. Una data, quella del 12 giugno,non a caso: inella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, si allestiscono nelle scuole, chiuse dopo il suono dell’ultima campanella. Se l’emergenza Covid non preoccupa come qualche mese fa, per accedere alle urne e votare resta “fortemente raccomandata” la mascherina. Sta poi alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune basilari regole di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi alo in caso di sintomatologia ...

