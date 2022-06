SBK, Ducati sfiora la doppietta: vittoria di Bautista, Rinaldi sul podio (Di domenica 12 giugno 2022) Qualche giro speso a condividere una bella scaramuccia, poi il cambio di passo, a sancire una vittoria SBK dal ritmo insostenibile. Insostenibile per i rivali, perché lui - Alvaro Bautista - ne aveva ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 12 giugno 2022) Qualche giro speso a condividere una bella scaramuccia, poi il cambio di passo, a sancire unaSBK dal ritmo insostenibile. Insostenibile per i rivali, perché lui - Alvaro- ne aveva ...

Pubblicità

gponedotcom : Nel 2018 Gigi aveva già capito chi fosse il pilota giusto per la Rossa e Alvaro ha dato dimostrazione di quella che… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ??Superbike Misano, il bilancio del weekend: tripudio rosso per Bautista e Ducati #SkyMotori #Superbike #SBK https://t.c… - xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: ??Superbike Misano, il bilancio del weekend: tripudio rosso per Bautista e Ducati #SkyMotori #Superbike #SBK https://t.c… - SkySportMotoGP : ??Superbike Misano, il bilancio del weekend: tripudio rosso per Bautista e Ducati #SkyMotori #Superbike #SBK - infoitsport : DopoGP SBK Misano - Alvaro Bautista e Ducati, coppia perfetta? IN DIRETTA OGGI ALLE 18 -