Sangiovanni e Giulia | dopo Amici lasciano l’Italia | il motivo è commovente

esaraipersempre : RT @quareidfacias: io auguro a tutt di trovare qualcuno che vi guardi come si guardano giulia e sangiovanni - enn_0000 : RT @gree_taa_: lasciamo perdere sangiovanni io guarderai la mia fidanzata giulia - non_so_piu : RT @Stiv_Salvador: Sangiovanni giulia ???????????? - sangiololaviamo : RT @quareidfacias: io auguro a tutt di trovare qualcuno che vi guardi come si guardano giulia e sangiovanni - Stiv_Salvador : Sangiovanni giulia copia perfetto adoro belli -

... dopo un percorso intenso che le ha regalato anche il suo primo amore grazie all'incontro con, la ballerinaStabile continua a macinare un successo dopo l'altro. Maria De Filippi ...... Neri Marcorè , Tess Masazza , Stefano Meloccaro e Benny , Annalisa Minetti , Carlo Molfetta , Arianna Montefiori , Gianmarco Tamberi , Paola Turci ,, Mirco Scarantino ,Stabile e ...Giulia Stabile non si arresta e, dopo Amici, si mette alla prova come doppiatrice per Netlix. Sorriso contagioso, amata da grandi e piccini, talento indiscusso nel ballo e tanta voglia di mettersi in ...Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni. Il cantante sulla sua storia d'amore con Giulia: "Non ci saremmo aspettati tutto questo" ...