Salvini smentisce l'Ambasciata russa: "Viaggio a Mosca? Biglietti pagati dalla Lega" (Di domenica 12 giugno 2022) Il segretario del Carroccio: 'Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e ...

MariellaLoi : RT @SecolodItalia1: Salvini e il viaggio a Mosca, i russi: comprammo noi i biglietti. La Lega smentisce: un siluro contro di noi https://t.… - MariellaLoi : Salvini e il viaggio a Mosca, i russi: comprammo noi i biglietti. La Lega smentisce: un siluro contro di noi - Seco… - infoitinterno : Viaggio a Mosca, Salvini: 'Pagato dalla Lega'. Il leader smentisce l'ambasciata russa sul biglietto - FabrizioDeBelli : @rulajebreal Se quello che ha fatto Salvini è un reato e hai le prove vai in Procura e fagli una querela invece di… - TheForgottenM13 : @StannoconLucano @BenedettaFrucci Non sta in piedi. Ma colle non tarda mai a smentire affermazioni che sono attribu… -