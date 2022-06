RISULTATI | NJPW Dominion 2022

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 giugno 2022) Questa mattina ad Osaka era in programma il secondo PPV per importanza della. Parliamo di, evento in cui le sorprese non sono di certo mancate. Ci sono stati diversi cambi di titolo, soprattutto per quanto riguarda le cinture singole, incluso il titolo del mondo che è passato nelle mani di Jay White. Anche il nostro connazionale Francesco Akira ha combattuto nell’evento, nell’opener dello show in cui ha difeso i colori dello United Empire insieme ad Aaron Henare e TJP. I tre hanno ottenuto una buona vittoria contro i Six or Nine e Tenzan. C’è stata gloria per lo United Empire anche per quanto riguarda i titoli tag team, dato che Jeff Cobb e Great-O-Khan hanno conquistato i titoli di coppia ai danni del Bullet Club. Inoltre Will Ospreay è diventato il nuovo campione degli Stati Uniti sconfiggendo Sanada. Six Man Tag Team ...