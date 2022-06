Referendum giustizia 2022: affluenza e risultati in tempo reale - Politica - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) La guida al voto Roma, 12 giugno 2022 " Per i Referendum sulla giustizia e sull'abolizione della legge Severino è nulla di fatto. Il dato registrato sull' affluenza delle 19, pari al 14 per centro ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) La guida al voto Roma, 12 giugno" Per isullae sull'abolizione della legge Severino è nulla di fatto. Il dato registrato sull'delle 19, pari al 14 per centro ...

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - senborgonzoni : “Qualcuno ha lottato per il tuo diritto di voto. Usalo.” #Referendum #giustizia #voto #comunali #SBAnthony - Giusy29037023 : RT @BufaloEma: Gli italiani stanno a casa solo per fare un torto a Salvini o alla lega. No cari, il torto lo fate a voi stessi perché la gi… - stefaniagrilli : L’affluenza per i referendum sulla giustizia è così bassa che gli elettori di Italia Viva sono più numerosi di quel… -