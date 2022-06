Per il calcio la sfida va oltre la legge del mercato. Scrive Infantino (Fifa) (Di domenica 12 giugno 2022) Sin dall’infanzia capiamo come il gioco del calcio sia lo sport democratico per eccellenza. Basta un pallone, ma se serve ci si ingegna anche a costruirne uno usando qualsiasi materiale utile a formare qualcosa che somigli a una palla. Per le porte bastano le serrande di un negozio, un cancello o un paio di zaini. Se non c’è un rettangolo d’erba va bene anche la terra, l’asfalto di una strada o la spiaggia. Poi, chi si cimenta a scalare i ripidi gradini del professionismo si accorge di come il calcio diventi via via un contesto sempre meno democratico, dove di norma chi ha più soldi vince di più. E la storia recente del calcio italiano conferma in pieno questo principio. Quando i soldi arrivavano principalmente dal botteghino e dal Totocalcio, prima dell’esplosione dei diritti televisivi, i club italiani erano ... Leggi su formiche (Di domenica 12 giugno 2022) Sin dall’infanzia capiamo come il gioco delsia lo sport democratico per eccellenza. Basta un pallone, ma se serve ci si ingegna anche a costruirne uno usando qualsiasi materiale utile a formare qualcosa che somigli a una palla. Per le porte bastano le serrande di un negozio, un cancello o un paio di zaini. Se non c’è un rettangolo d’erba va bene anche la terra, l’asfalto di una strada o la spiaggia. Poi, chi si cimenta a scalare i ripidi gradini del professionismo si accorge di come ildiventi via via un contesto sempre meno democratico, dove di norma chi ha più soldi vince di più. E la storia recente delitaliano conferma in pieno questo principio. Quando i soldi arrivavano principalmente dal botteghino e dal Toto, prima dell’esplosione dei diritti televisivi, i club italiani erano ...

