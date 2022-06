Pari in Inghilterra per l'Italia in Nations League. Martedì la sfida con la Germania (Di domenica 12 giugno 2022) Forse un'occasione persa per gli azzurri in casa dell'Inghilterra, nel replay di quell'indimenticabile finale europea dello scorso luglio. Nella serata che segnava l'esordio assoluto in nazionale del ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 12 giugno 2022) Forse un'occasione persa per gli azzurri in casa dell', nel replay di quell'indimenticabile finale europea dello scorso luglio. Nella serata che segnava l'esordio assoluto in nazionale del ...

Pubblicità

SkySport : Inghilterra-Italia, #Mancini: 'Pari prestigioso, non mi aspettavo tutta questa personalità' #SkySport #NationsLeague - serie_a24 : #Inghilterra, Southgate: “secondo tempo tutto nostro, ma pari giusto” - marchess88 : Ieri sera pari per l'#Italia contro l'#Inghilterra in #NationsLeague - NapoliAddict : Il Secolo XIX: 'La rivincita con l'Inghilterra finisce pari'. Azzurri ancora primi nel girone #Napoli… - newsfresche : RT @SkySport: Inghilterra-Italia, #Mancini: 'Pari prestigioso, non mi aspettavo tutta questa personalità' #SkySport #NationsLeague https://… -