Napoli Nuoto, vittoria esterna in casa della Brizz: si vola in finale play-off (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa vittoria del gruppo. La Napoli Nuoto vince con merito in casa della Brizz Nuoto, seconda in classifica, e vola alla finale play off per la promozione in serie A1 con una giornata d'anticipo. Un successo netto e meritato con le flegree che hanno messo in cassaforte i tre punti già a metà partita dopo aver condotto nei primi sedici minuti una gara praticamente perfetta sia in fase realizzativa che in difesa. Il tecnico azzurro Barbara Damiani lo aveva detto alla vigilia che nella doppia trasferta in terra siciliana l'obiettivo era quello di vincerle entrambe nonostante le insidie che nascondevano i due match. Le flegree dopo la roboante vittoria di ieri, nella partita di ...

