Marina La Rosa apre un profilo TikTok e la massacrano | lei risponde e asfalta tutti

Leggi su baritalianews

(Di domenica 12 giugno 2022) Sicuramentesi ricorderanno diLaovvero l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello chiamata da molti la ‘Gatta morta’. Nonostante da quei momenti siano trascorsi 20 anni circa ecco che la bellacontinua a trovarsi al centro del gossip e continua a far parlare di se. Ma esattamente, per quale motivo? La vita diLadopo il Grande Fratello Tra le protagoniste assolute della prima edizione del Grande Fratello vi troviamo sicuramenteLa. Stiamo quindi parlando di colei che ai tempi veniva chiamata la gatta morta semplicemente perché si è fatta notare per la sua bellezza ma anche per la sua capacità di seduzione. Nel corso degli anni successivi alla sua partecipazione al Grande Fratello ...