Lottizzazione ' Il Bracciale' a Piediripa | dal Comune arriva l' ok alla nuova convenzione

viveremacerata : Lottizzazione Il Bracciale a Piediripa, nuova convenzione con la curatela fallimentare -

Cronache Maceratesi

MACERATA - Un atto che si propone tre scopi: quello di favorire l'ultimazione dei lavori sugli immobili rimasti incompiuti, quello di agevolare il completamento dell'interaresidenziale e, infine, quello di rassicurare i privati che hanno già acquistato alcune unità immobiliari (parliamo di circa 40 famiglie) sulla possibilità di ottenere in tempi brevi la ...L'assessore Silvano Iommi Nuova convenzione con la curatela fallimentare dellaIl, la giunta dà l'ok. L'Amministrazione, infatti, ha espresso nei giorni scorsi l'indirizzo favorevole alla stipula di una rimodulazione della convenzione esistente per la ... Lottizzazione Il Bracciale «Nuova convenzione con la curatela Una rassicurazione per 40 famiglie» Nuova convenzione tra il Comune e la curatela fallimentare per completare la lottizzazione "Il Bracciale" di Piediripa. In questo modo si cercherà di favorire l’ultimazione dei lavori sugli immobili r ...MACERATA - Un atto che si propone tre scopi: quello di favorire l’ultimazione dei lavori sugli immobili rimasti incompiuti, quello di agevolare il completamento ...