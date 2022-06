Elicottero caduto in Appennino | il racconto dei soccorritori | C' era cherosene ovunque | poi quei corpi carbonizzati

Pubblicità

tribuna_treviso : Aperto un fascicolo a carico di ignoti. Tanti i punti da chiarire. Attesa per i rilievi e le autopsie - Today_it : Elicottero caduto sull'Appennino: perché sarà molto difficile scoprire la verità - PalermoToday : Elicottero caduto sull'Appennino: perché sarà molto difficile scoprire la verità - romatoday : Elicottero caduto sull'Appennino: perché sarà molto difficile scoprire la verità - Ultron65 : RT @infoitinterno: Elicottero caduto, la scatola nera non c’è -

... a Valle di Cadore, per un ciclistacon la mountain bike. A. P., 30 anni, di Calalzo di ... F., 41 anni, di Mussolente (VI), poi affidato alle cure dall'equipe medica dell'di Treviso ...... a Valle di Cadore , per un ciclistacon la mountain bike . L'uomo, un 30enne di Calalzo ... poi affidato alle cure dell'equipe medica dell'di Treviso emergenza , che lo ha imbarcato ...Serviranno perizie molto minuziose, l'assenza di testimoni rende molto complicato il lavoro degli inquirenti. Su quei velivoli non è prevista la scatola nera, è regolare che non ci sia. I punti da chi ...Il Parco nazionale dell’Appennino esprime cordoglio alle famiglie dell’elicottero caduto sul Cusna e si stringe alle famiglie del pilota, degli imprenditori turchi e libanesi. “Il crinale appenninico ...