Dobbiamo abituarci alle reinfezioni da Covid-19 (Di domenica 12 giugno 2022) Contrarre diverse volte la malattia era considerata una rarità, ma ora che Omicron ha cambiato lo scenario i contagi ripetuti potrebbero diventare molto più frequenti Leggi su wired (Di domenica 12 giugno 2022) Contrarre diverse volte la malattia era considerata una rarità, ma ora che Omicron ha cambiato lo scenario i contagi ripetuti potrebbero diventare molto più frequenti

Pubblicità

gizzi31 : RT @Angela_F222: COSTITUZIONE STRACCIATA Dobbiamo abituarci a pensare al politico come a un nostro dipendente. Un dipendente che fallisce… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Covid, Sileri: 'Dobbiamo abituarci a convivere con virus che non conoscevamo' - Il Sole 24 ORE - PensieroNo : RT @Affaritaliani: Covid, Sileri: 'Dobbiamo abituarci a convivere con virus che non conoscevamo' - sole24ore : Covid, Sileri: 'Dobbiamo abituarci a convivere con virus che non conoscevamo' - Il Sole 24 ORE… - sole24ore : Covid, Sileri: 'Dobbiamo abituarci a convivere con virus che non conoscevamo' - Il Sole 24 ORE… -