Dalla presenza in Russia all’oleodotto in Africa, Total contestata dagli ambientalisti francesi. E a Parigi gli azionisti costretti a riunirsi online (Di domenica 12 giugno 2022) Manifestazioni, mobilitazioni online e fisiche e azioni di protesta. Gli ambientalisti in Francia fanno sentire la loro voce contro TotalEnergies, sesta compagnia petrolifera privata al mondo, e iniziano a vedere i primi risultati delle contestazioni. Tanto che il 25 maggio scorso, a Parigi, circa 250 attivisti hanno bloccato l’ingresso dell’assemblea generale annuale e hanno costretto la compagnia a spostare l’incontro online. “Total, Total devi scegliere: i combustibili fossili o il nostro futuro” hanno scandito, tra i vari slogan, i manifestanti, mentre decine di azionisti della compagnia sono rimasti a guardare da dietro le barriere. Quel giorno erano chiamati a votare per approvare o meno il “Sustainability & Climate – Progress Report 2022”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Manifestazioni, mobilitazionie fisiche e azioni di protesta. Gliin Francia fanno sentire la loro voce controEnergies, sesta compagnia petrolifera privata al mondo, e iniziano a vedere i primi risultati delle contestazioni. Tanto che il 25 maggio scorso, a, circa 250 attivisti hanno bloccato l’ingresso dell’assemblea generale annuale e hanno costretto la compagnia a spostare l’incontro. “devi scegliere: i combustibili fossili o il nostro futuro” hanno scandito, tra i vari slogan, i manifestanti, mentre decine didella compagnia sono rimasti a guardare da dietro le barriere. Quel giorno erano chiamati a votare per approvare o meno il “Sustainability & Climate – Progress Report 2022”, ...

Pubblicità

jmorat : RT @fattoquotidiano: Dalla presenza in Russia all’oleodotto in Africa, Total contestata dagli ambientalisti francesi. E a Parigi gli azioni… - fattoquotidiano : Dalla presenza in Russia all’oleodotto in Africa, Total contestata dagli ambientalisti francesi. E a Parigi gli azi… - DavLucia : RT @Sensibilia8: @DavLucia @albertopetro2 @GerardLDonadoni @CarmelaCusmai @migliaccio31 @FriendArt_ Cosa mi piace del mare? Mi piace l’asso… - GerardLDonadoni : RT @Sensibilia8: @DavLucia @albertopetro2 @GerardLDonadoni @CarmelaCusmai @migliaccio31 @FriendArt_ Cosa mi piace del mare? Mi piace l’asso… - NicolettaCalle1 : RT @mediainaf: ?? Il 12 giugno ricorrono i 100 anni dalla nascita di #MargheritaHack e per tutta la settimana l’#INAF ne celebra l’eredità a… -