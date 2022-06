Comunali | Viminale | affluenza alle ore 19 al 39 | 11%

Pubblicità

virgoletteblog : Elezioni Comunali, caos a Palermo. Viminale: “Se presenti al seggio si vota anche dopo le 23” #12giugno… - fulviodeangeli1 : Referendum giustizia verso la débâcle: alle 12 l’affluenza è al 6,7%. Comunali, partecipazione al 17,8%. Viminale:… - icittadini : Comunali, Viminale: affluenza definitiva alle ore 12 al 17,64% - FraLauricella : Il candidato al Consiglio Comunale di Como @AleBorghi_, in violazione dell'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 21… - askanews_ita : #elezioniamministrative2022, Viminale: affluenza definitiva alle ore 12 al 17,64% -

Per le, invece, il dato è di una partecipazione al 40,31 per cento. All'apertura dei seggi ... motivo per cui Meloni chiede l'intervento dele Salvini parla di "furto di democrazia" e ...I COMUNI - Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioniper gli 818 comuni gestiti dal, è pari al 39,11% . Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%. I ...(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%.Roma, 12 giu. (askanews) - L'affluenza alle ore 19 alle elezioni comunali è stata del 39,11% (818 Comuni su 818). Lo riporta il sito del Viminale. Alle precedenti elezioni amministrative era ...