Cagliari, Joao Pedro tra Torino e Sassuolo: l’attaccante ha una preferenza (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: continuano le trattative per la cessione di Joao Pedro che sarebbe ora conteso da Torino e Sassuolo Non solo Torino. Il capitano del Cagliari Joao Pedro è finito recentemente anche nel mirino del Sassuolo. Il club granata, tuttavia, sembrerebbe essere in vantaggio rispetto alla società neroverde. Dal summit di giovedì – si legge sulle pagine di Tuttosport – è emerso un certo gradimento da parte dell’attaccante italo-brasiliano nei confronti dei granata. Il suo entourage, inoltre, ritiene Torino la piazza ideale per il rilancio del giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato: continuano le trattative per la cessione diche sarebbe ora conteso daNon solo. Il capitano delè finito recentemente anche nel mirino del. Il club granata, tuttavia, sembrerebbe essere in vantaggio rispetto alla società neroverde. Dal summit di giovedì – si legge sulle pagine di Tuttosport – è emerso un certo gradimento da parte delitalo-brasiliano nei confronti dei granata. Il suo entourage, inoltre, ritienela piazza ideale per il rilancio del giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da ...

