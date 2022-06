Pubblicità

DoadyG : Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata»… - taninoferri : Grazie alle riforme barzellette questo figuro si permette: - Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca su… - infoitinterno : Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» - dariomasiero : RT @Gazzettino: Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» https://t.co… - Gazzettino : Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» -

ilmessaggero.it

il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: 'Giustizia politicizzata' Comunali Palermo, caos ai seggi: presidenti 'disertori' per la gara con il Padova. ...Sul fatto che la Russia avrebbe anticipato le spese per il viaggio a Mosca di Matteo Salvini poi saltato,ha aggiunto: 'Non è così. L'ambasciata russa era intervenuta perché con l'Aeroflot ... Berlusconi ignora il silenzio elettorale e attacca i giudici sugli arresti a Palemo: «Giustizia politicizzata» Nel giorno del silenzio elettorale per le amministrative e il referendum, Silvio Berlusconi (che ha votato a Milano) si scaglia contro i giudici: «Questi arresti di candidati un giorno ...