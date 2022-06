Berlusconi: «Ho chiamato Putin due volte, non mi ha risposto» (Di domenica 12 giugno 2022) «Putin non l’ho sentito di recente. Eravamo molto amici, ho fatto due telefonate all’inizio di questa operazione la guerra in Ucraina ndr e non ho avuto risposte» ha dichiarato Silvio Berlusconi intercettato mentre andava a votare a Milano. «Dopo questo mi sono astenuto da ulteriori tentativi». L’ex premier ad aprile ha condannato per la prima volta l’invasione russa dell’Ucraina. «Se fossi stato presidente della Repubblica avrei potuto andare e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008», ha detto Berlusconi, «lo tenni al telefono cinque ore e gli dissi “sappi che se domani mattina invadi la Georgia divorzi dall’Unione Europea, dalla Nato e dagli Usa”. Alle 10 di mattina arrivò l’ordine da Mosca alla truppa di ritirarsi». Questo inverno, Putin avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) «non l’ho sentito di recente. Eravamo molto amici, ho fatto due telefonate all’inizio di questa operazione la guerra in Ucraina ndr e non ho avuto risposte» ha dichiarato Silviointercettato mentre andava a votare a Milano. «Dopo questo mi sono astenuto da ulteriori tentativi». L’ex premier ad aprile ha condannato per la prima volta l’invasione russa dell’Ucraina. «Se fossi stato presidente della Repubblica avrei potuto andare e ripetere conquello che ho fatto nel 2008», ha detto, «lo tenni al telefono cinque ore e gli dissi “sappi che se domani mattina invadi la Georgia divorzi dall’Unione Europea, dalla Nato e dagli Usa”. Alle 10 di mattina arrivò l’ordine da Mosca alla truppa di ritirarsi». Questo inverno,avrebbe dovuto tenere una lectio magistralis ...

