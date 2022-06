Albano, dove vive: tenuta da sogno, ex regno di Romina Power (Di domenica 12 giugno 2022) Le radici di Albano Carrisi sono il riflesso di una Puglia verace, salda e terrena. Ma l’essersi impegnato artisticamente fin da giovanissimo lo ha portato comunque ad evolversi. Il suo esser così profondamente legato alle tradizioni trova spazio in ogni angolo della sua tenuta. Quando si parla di Albano Carrisi siamo dinanzi ad una voce … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 12 giugno 2022) Le radici diCarrisi sono il riflesso di una Puglia verace, salda e terrena. Ma l’essersi impegnato artisticamente fin da giovanissimo lo ha portato comunque ad evolversi. Il suo esser così profondamente legato alle tradizioni trova spazio in ogni angolo della sua. Quando si parla diCarrisi siamo dinanzi ad una voce … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

GilkGilk : @radiodeejay please eliminate!! la pubblicità dei sanitari dove canta Albano che mette una tristezza infinita!! ??????… - ilariavene : @giumor7 vedi che ti contraddici? La Ayane e Nek non mi sembrano ultra presenti, Gabbani sicuramente non è della F… - MisantropoDiss1 : RT @la_helka: @Corriere Che bravi, vi state naziukrainizzando,fate come il Myrotvorets,la lista nera di proscrizione ????, quella dove Rocche… - exlief : ALBANO DOVE SEI DEVO URLARE AAAAAAAA PER 10 MINUTI - assaloni : RT @la_helka: @Corriere Che bravi, vi state naziukrainizzando,fate come il Myrotvorets,la lista nera di proscrizione ????, quella dove Rocche… -