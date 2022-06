Von Der Leyen a Zelensky: “La prossima settimana parere su adesione Ucraina all’Ue” (Di sabato 11 giugno 2022) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, oggi a Kiev, si è detta fiduciosa del percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea e dei progetti di ricostruzione dopo la guerra, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La Commissione sta preparando una opinione" sulla possibilità di concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'Ue, "stiamo lavorando giorno e notte, e ti prometto - ha detto von Der Leyen a Zelensky - che lavoreremo senza tregua: le discussioni oggi aiutano a finalizzare la nostra opinione entro la fine della settimana prossima. Il vostro è un percorso basato sul merito. Apprezzo gli enormi sforzi e la determinazione che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) La presidente della Commissione europea Ursula von der, oggi a Kiev, si è detta fiduciosa del percorso di avvicinamento dell'all'Unione europea e dei progetti di ricostruzione dopo la guerra, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr. "La Commissione sta preparando una opinione" sulla possibilità di concedere all'lo status di paese candidato all'all'Ue, "stiamo lavorando giorno e notte, e ti prometto - ha detto von Der- che lavoreremo senza tregua: le discussioni oggi aiutano a finalizzare la nostra opinione entro la fine della. Il vostro è un percorso basato sul merito. Apprezzo gli enormi sforzi e la determinazione che ...

