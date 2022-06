Viaggio a Mosca | l' ambasciata russa ha mentito | Salvini poteva prenotarsi da solo e senza pagare in rubli

Pubblicità

elio_vito : Scusate se insisto, Salvini non ha detto ancora niente dei soldi che un funzionario russo avrebbe anticipato a Capu… - LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - elio_vito : I russi hanno anticipato i soldi del viaggio a Mosca??? Salvini chiarisca!?? - simonetta_81 : RT @VanessaEffect: L'ambasciata russa conferma di aver pagato per il viaggio di Salvini a Mosca poi cancellato. C'è una sola cosa da fare:… - MaurizioBastas1 : RT @gigi52335676: I russi che pagano il viaggio di Salvini a Mosca. Dovevano definire i dettagli -

...sono stati restituiti" L'ambasciata russa in Italia rende noto di aver "assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei" per il suo...L'ambasciata russa in Italia ha reso noto di aver 'assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei' per il suoprevisto per il 29 maggio. Un'assistenza resa necessaria dalle 'sanzioni' che hanno sospeso i collegamenti Roma -e rendono difficile comprare i biglietti di Aeroflot dall'Europa.Roma, 11 giu. (askanews) - "Ogni giorno spuntano inquietanti particolari sul viaggio in Russia di Salvini. A pagarlo sarebbe stato l'ambasciata russa. Il capo della Lega smetta di fuggire dalla verità ...In relazione alle pubblicazioni apparse su alcuni media italiani in merito agli aspetti organizzativi del mancato viaggio del leader della Lega Matteo Salvini a Mosca, l’ufficio stampa dell’Ambasciata ...