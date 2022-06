Torino | Vignati | “Joao Pedro è ancora molto lontano ma…”

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 giugno 2022)- Il Ds delha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul mercato della squadra granata, ma non solo in questione. LE SUE PAROLE ds del, nel corso della sua intervista su Sky Sport ha dato qualche aggiornamento sull’interessamento e i colloqui dei granata per: “Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma non ci sono i presupposti, èpresto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sonole condizioni giuste”. La squadra granata in questa annata vuole davvero mettere la grande asticella in alto in mopdo davvero importante per la prossima stagione che sta per prendere forma. Nella passata stagione ad oggi il Toro ha tenuto davvero un profilo ...