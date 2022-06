Russia e Cina più vicine: inaugurato ponte autostradale (Di sabato 11 giugno 2022) E' stato inaugurato un ponte autostradale che collega la città russa di Blagoveshcensk e la città cinese di Heibe, sulle due rive del fiume Amur. Secondo il Global Times, esso promuoverà il commercio in particolare nel settore agricolo. La costruzione, iniziata nel 2016, fu sospesa a causa del Covid-19. Il nuovo collegamento autostradale rappresenta, in prospettiva, un' alternativa per le forniture energetiche di gas e petrolio russo. L'apertura del primo ponte autostradale che collega Russia e Cina sopra il fiume Amur, assume il sapore simbolico di Mosca che guarda a est dopo aver rotto con l'Occidente a causa della guerra in Ucraina. "Oltre l'importanza di questo ponte, parliamo ogni giorno della Russia che si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) E' statounche collega la città russa di Blagoveshcensk e la città cinese di Heibe, sulle due rive del fiume Amur. Secondo il Global Times, esso promuoverà il commercio in particolare nel settore agricolo. La costruzione, iniziata nel 2016, fu sospesa a causa del Covid-19. Il nuovo collegamentorappresenta, in prospettiva, un' alternativa per le forniture energetiche di gas e petrolio russo. L'apertura del primoche collegasopra il fiume Amur, assume il sapore simbolico di Mosca che guarda a est dopo aver rotto con l'Occidente a causa della guerra in Ucraina. "Oltre l'importanza di questo, parliamo ogni giorno dellache si ...

