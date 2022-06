Mercato Milan – Zaniolo può restare alla Roma: manca l’offertona / News (Di sabato 11 giugno 2022) manca, al momento, la super offerta per Nicolò Zaniolo, che potrebbe rimanere alla Roma. Il Milan si muoverà nelle prossime settimane? Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022), al momento, la super offerta per Nicolò, che potrebbe rimanere. Ilsi muoverà nelle prossime settimane?

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - cmdotcom : #Renato Sanches come #Maignan, la coerenza del #Milan sul mercato per rimpiazzare #Donnarumma e #Kessié - AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - sportli26181512 : Il CorSera sul mercato: 'Zaniolo strizza l'occhio al Milan': Il Corriere della Sera oggi in edicola dedica un picco… - Matteo71021942 : La strategia del Milan ad oggi è chiara e semplice:la priorità viene ritenuta essere il trequartista centrale con u… -