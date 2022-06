Inghilterra Italia, la probabile formazione della sfida (Di sabato 11 giugno 2022) Questa la sfida tra Inghilterra Italia per la Nations League: la probabile formazioni del Ct Mancini Questa sera in Nations League ci sarà la sfida tra Inghilterra e Italia, esattamente 335 giorno dopo la finale dell’Europeo ma con situazioni completamente diverse. Il Ct Mancini ci arriva con tanti giovani e tanta voglia di provare delle novità. Previsto qualche cambio rispetto alla sfida contro l’Ungheria. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo a destra con Dimarco a sinistra, in ballottaggio con Spinazzola, mentre i centrali potrebbero essere Luiz Felipe e Acerbi. In mediana Tonali, Locatelli e Frattesi. Davanti Pellegrini e Pessina, in ballottaggio con Cancellieri, per supportare l’unica punta Scamacca. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Questa latraper la Nations League: laformazioni del Ct Mancini Questa sera in Nations League ci sarà latra, esattamente 335 giorno dopo la finale dell’Europeo ma con situazioni completamente diverse. Il Ct Mancini ci arriva con tanti giovani e tanta voglia di provare delle novità. Previsto qualche cambio rispetto allacontro l’Ungheria. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo a destra con Dimarco a sinistra, in ballottaggio con Spinazzola, mentre i centrali potrebbero essere Luiz Felipe e Acerbi. In mediana Tonali, Locatelli e Frattesi. Davanti Pellegrini e Pessina, in ballottaggio con Cancellieri, per supportare l’unica punta Scamacca. Lo ...

